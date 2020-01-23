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Цветущий английский сад на кутюрном показе Givenchy <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Цветущий английский сад на кутюрном показе Givenchy - ФОТО
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23 января 2020 14:00

Цветущий английский сад на кутюрном показе Givenchy - ФОТО

Минувшим вечером в Париже прошел показ коллекции Givenchy Haute Couture. Название коллекции, Une lettre d'amour ("Любовное письмо"), отсылает к истории любви Вирджинии Вулф и Виты Сэквилл-Уэст, но ключ к задумке Клэр Уэйт Келлер лежит глубже. Вдохновением для дизайнера послужили сады Виты в Сисингхерсте, которые в свое время побудили Вулф написать роман "Орландо". В коллекции действительно отразилась нежная палитра летнего сада: градиент и плиссированные оборки - и вот перед нами ирис, пышная жаккардовая юбка усыпана сине-фиолетовыми васильками, подол другой - солнечно-желтыми маргаритками.

Закрывала шоу Кайя Гербер в подвенечном платье из кружевных лепестков и бутонов и в шляпке-фате. Другие не менее интересные детали показа - моносерьги-кисточки, цветные туфли-колготки тон в тон к наряду, головной убор из страз и фирменная перьевая оторочка Клэр.

В коллекции достаточно и образцовых комплектов для грядущей премии "Оскар". С нетерпением ждем 9 февраля, чтобы увидеть, кто из звезд выбрал черный "футляр", кто - серебряную вышивку и бахрому, а кто появится на красной ковровой дорожке в облаке из нежно-розового тюля.

Вazaar.ru

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