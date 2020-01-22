Balenciaga возрождают кутюрную линию

Модный Дом Balenciaga заявил о возрождении кутюрной линии одежды. Дебют для креативного директора марки Демны Гвасалии состоится в июле 2020 года. Коллекция будет показана в Париже в рамках Недели высокой моды сезона осень-зима 2020-2021. "Для меня кутюр - это неизведанная область для творческой свободы и платформа для инноваций. Он предлагает не только множество возможностей в пошиве одежды, но также возвращает современное видение Balenciaga и источников его происхождения", - прокомментировал дизайнер. К работе привлекут целую команду, которая будет трудиться исключительно над кутюрной коллекцией. Штаб-квартира на авеню Георга V будет повторять интерьер оригинального салона Balenciaga.

Линия haute couture прекратила свое существование в 1968 году, когда основатель Дома Кристобаль Баленсиага закрыл свое ателье. Его называли гением высокой моды и мастером формы и конструкции. А работы Баленсиаги славились сложными драпировками и игрой с объемами, что во многом опередило эпоху.

Вazaar.ru

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