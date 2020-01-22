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22 января 2020 10:00

Новое феминистское высказывание в коллекции Dior Haute Couture - ФОТО

В Музее Родена в Париже Мария Грация Кьюри представила кутюрную коллекцию Dior сезона весна-лето 2020. Дизайнер регулярно сотрудничает с современными художниками, и в этот раз декорации шоу доверили Джуди Чикаго. Она создала впечатляющую инсталляцию и повесила вдоль подиума полотна с вышитыми на них вопросами и высказываниями на тему эволюции роли женщины в обществе. "Будут ли мужчины и женщины равны?" "Мог бы Бог быть женщиной?" И наконец, "А что, если бы миром правили женщины?"

С каждым сезоном все интереснее наблюдать, как Кьюри обращается с ДНК Dior в свете фем-повестки. Константы каждого показа бренда - женственные new looks, пышные юбки, мягкие силуэты и воздушные ткани - легким золотым касанием превратились в облачения древних богинь. Тоги, будто из жидкого золота, косы-венцы, сияющие плащи и еле осязаемые платья из органзы, как у амазонок. Ответ на последний вопрос Джуди долго искать не приходится: если бы женщины правили миром, он был бы намного красивее.

Вazaar.ru

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