Лучшие образы с ковровой дорожки SAG Awards 2020 - ФОТО

19 января в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения ежегодной премии Гильдии киноактеров США 2020 (Screen Actor Guild Awards). Триумфатором вечера стал триллер южнокорейского режиссера Пон Джун-хо "Паразиты", который стал первым в истории премии фильмом на иностранном языке, получившим главную награду - приз в категории "Лучший актерский состав".

Премию за лучшую мужскую роль в "Джокере" получил Хоакин Феникс (все в том же смокинге от Stella McCartney), а за лучшую мужскую роль второго плана - Брэд Питт за "Однажды в... Голливуде". Рене Зеллвегер, которая посетила мероприятие в платье от Maison Margiela, удостоилась статуэтки за лучшую женскую роль в биографическом фильме "Джуди". Что касается лучшей женской роли второго плана, то в этой категории выиграла Лора Дерн (в платье от Stella McCartney), сыгравшая в "Брачной истории".

Среди остальных лауреатов премии - Роберт Де Ниро ("Ирландец"), которого отметила за вклад в профессию, а также Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу") с Питером Динклэйджем ("Игра престолов") и Тони Шэлуб ("Удивительная мисс Мейзел") с Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь"), награжденные за лучшие роли в драматических и комедийных сериалах соответственно. Лучшим актерским составом на телеэкране были названы участники сериалов "Корона" и "Удивительная мисс Мейзел", а каскадеры "Мстителей" и "Игры престолов" стали лучшими в своей номинации. Также за работу в мини-сериале "Фосси/Вердон" наградили Мишель Уильямс и Сэма Рокуэлла: они удостоились звания ведущих актеров телефильма.

В этом году премия Гильдии киноактеров США запомнилась и блистательными выходами звезд на ковровую дорожку. В числе самых стильных оказались Скарлетт Йоханссон в атласном платье с глубоким декольте от Armani, Шарлиз Терон в блестящем топе и в черной юбке с вырезом от Givenchy, Николь Кидман в синем расшитом бисером платье от Michael Kors и Зои Кравиц в пастельном платье и высоких перчатках от Oscar de la Renta.

Что касается самых красивых пар, то по традиции в их числе были Джо Джонас в классическом смокинге Boss с Софи Тернер в платье цвета фуксии от Louis Vuitton, Дженнифер Лопес в Georges Hobeika с Алексом Родригесом, а также Кэтрин Зета-Джонс в Julien Macdonald с Майклом Дугласом.

Glamour.ru

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