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Из комиксов - Интересные образы в новой коллекции Lanvin <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Из комиксов - Интересные образы в новой коллекции Lanvin - ФОТО
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21 января 2020 16:00

Из комиксов - Интересные образы в новой коллекции Lanvin - ФОТО

Новый креативный директор Lanvin Бруно Сиалелли представил коллекцию осень-зима 2020 / 2021, выпустив на подиум равное количество мужских и женских луков - и мы готовы искать вдохновение в нарядах для обоих полов. Итальянец Бруно черпал идеи в своей любимой книге комиксов Уго Пратта Corto Maltese, поэтому пиратско-моряцкие инспирации вроде темно-синих пальто-рединготов и широких брюк матросов изобилуют в новой коллекции. Для девушек Сиалелли продумал восхитительные летящие платья из тонкого шелка, напоминающие паруса на ветру - их на подиуме показали сестры Хадид, - а также актуальные яркие сапоги до середины икры и юбки миди в стиле ретро.

Вazaar.ru

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