Что носят на Неделе моды в Париже? - ФОТО

Вот уже три дня, как Париж принимает мужскую Неделю моды, а местные модники и модницы и гости французской столицы, несмотря на январь, щеголяют перед папарацци с голыми щиколотками. Впрочем, на этот раз уличная мода дарит немало идей для реальной жизни: шахматные куртки, дождевики-анораки с гигантскими карманами, вязаные шлемы и кожаные тотал-луки легко впишутся и в наши климатические и жизненные реалии.

Бал лихо правит принт: леопардовые худи из флиса с воротником-стойкой, безразмерные тренчи и бомберы непременно с броскими лого и коллажами в духе печатных глянцевых изданий наводнили улицы Парижа. Здесь же воспевается и причудливый крой: в эпатажности соревнуются асимметричные рубахи, пиджаки с "черновыми" стежками, трикотаж с "детской" вышивкой и кардиганы из нескольких полосок, достойные гардеробной голого короля из сказки Андерсена.

Bazaar.ru

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