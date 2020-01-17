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Офисные будни - Стильная Джиджи Хадид в черно-белой гамме <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Офисные будни - Стильная Джиджи Хадид в черно-белой гамме - ФОТО
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17 января 2020 16:00

Офисные будни - Стильная Джиджи Хадид в черно-белой гамме - ФОТО

Классическая формула "белый верх - черный низ" всегда беспроигрышный вариант. И звездные стритстайл-выходы это доказывают. Джиджи Хадид официальный черно-белый лук разбавила правильно подобранными аксессуарами - золотой цепочкой, солнцезащитными очками и сумкой Birkin. Но отвлекающим акцентом стало пальто в клетку с кожаными рукавами. Волосы модель собрала в тугой пучок и сделала нейтральный макияж. Идеальный аутфит на каждый день.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, в таком образе Джиджи приехала в суд на собеседование по делу Харви Вайнштейна. Модель стала одной из 120 потенциальных присяжных по делу о сексуальных домогательствах (в 2018-м против продюсера выдвинули обвинения десятки актрис, в числе которых Роуз Макгоун, Анджелина Джоли, Ума Турман). Сколько еще визитов в суд предстоит Джиджи, пока неизвестно. К тому же она официально пока не вошла в финальный список присяжных. Однако выразила готовность "оставаться максимально объективной".

Фото: GETTYIMAGES.COM

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