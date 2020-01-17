Учимся заправлять брюки в сапоги у модниц Instagram - ФОТО

В прошлом сезоне модницы по обе стороны океана решили: брюки, заправленные в сапоги - это больше не моветон, а актуальный стилистический прием. Первыми экспериментировать с этой комбинацией начали fashion-блогеры из Instagram, удивляя свою аудиторию столь смелым решением. Сначала образы собирали неоднозначные комментарии, но не прошло и года, как подписчики сменили гнев на милость. Теперь под фотографиями, на которых девушки одеты в джинсы (от широких до моделей прямого кроя), заправленные в сапоги, все чаще можно увидеть тысячи лайков и позитивных эмоджи.

@darjabarannik

Сегодня модницы заправляют брюки как в классические высокие сапоги и казаки, так и в ботинки на платформе.

Вывод один: благодаря звездам стритстайла, блогерам и дизайнерам заправлять брюки в сапоги больше не считается дурным тоном.

Isabel Marant, осень-зима 2019/2020

Chloe, осень-зима 2019/2020

Celine, осень-зима 2019/2020

Кстати, примеры того, как можно внедрить этот тренд в свою повседневную жизнь, стоит искать не только в аккаунтах с многотысячной аудиторией в соцсетях, но и на подиумах.

Так, на показе Isabel Marant сезона осень-зима 2019/2020 Джиджи Хадид вышла на подиум в брюках-бананах, заправленных в сапоги до середины икры. Тем, кто любит играть по-крупному, стоит обратить внимание на показ Celine, где многие модели были одеты в джинсы-скинни и высокие ботфорты.

@pernilleteisbaek

Чтобы ваш образ выглядел ультрамодно и не вызывал ассоциаций с эпохой нулевых, лучше отказаться от облегающих ногу ботфортов в пользу свободных сапог, а джинсы заменить на классические костюмные брюки. На заметку возьмите аутфит блогера из Копенгагена Перниль Тейсбек - чтобы не нарушать целостность образа, она дополнила светло-серый костюм ботинками в тон - так, что они стали органичным продолжением заправленных в них брюк.

@pernilleteisbaek

@pernilleteisbaek

@pernilleteisbaek

Кстати, именно эту скандинавскую модницу можно назвать одной из самых больших поклонниц нового тренда. В ее Instagram есть десятки образов, выстроенных на тандеме сапог с голенищем самой разной высоты и заправленных в них брюк или джинсов.

@lindatol_

@lindatol_

@lindatol_

Еще одной почитательницей тенденции можно по праву назвать fashion-журналиста Линду Тол. Девушка заправляет в сапоги брюки любого фасона - от кожаных прямого кроя до облегающих джинсов.

@erika_boldrin

@vikyandthekid

@louloudesaison

Не остаются в стороне и другие fashion-блогеры. В ряду модниц, которые признаются в любви заправленным в сапоги брюкам, - Эрика Болдрин, Хлоя Харуш и Виктория Радер.

@donnaromina

@xeniaadonts

К слову, высокие сапоги с широким голенищем можно запросто заменить грубыми ботинками на шнуровке или платформе. Пример берите с блогеров Ромины Мэйер и Ксении Адонтс.

Glamour.ru

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