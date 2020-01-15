Кожаные пиджаки из 90-х возвращаются в моду - ФОТО

Мужская Неделя моды в Париже в самом разгаре. Туда в качестве гостьи прилетела и Белла Хадид. И появилась она очень эффектно. Папарацци запечатлели модель возле отеля в наряде, которому самое место на подиуме. Обычный на первый взгляд аутфит "белый верх-черный низ" Белла разбавила одной простой, но очень стильной вещью - кожаным коричневым oversizе пиджаком. Его она надела не застегивая, что сделало образ расслабленным и повседневным.

Еще один плюс в пользу такого пиджака в том, что он точно не будет пылиться без дела - сочетать его можно и с джинсами, и с брюками, и с платьями. Однозначно маст-хэв будущей весны.

Еlle.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook