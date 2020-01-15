Манифест против токсичной маскулинности - Подробности показа Gucci - ФОТО

Вчера в миланском Palazzo delle Scintille прошел показ осенней коллекции Gucci. Прямо перед шоу бренд опубликовал манифест Masculine Plural, в котором говорится о токсичной маскулинности.

"В патриархальном обществе гендерная идентичность формируется через жестокие и токсичные стереотипы. Маскулинная модель, навязываемая младенцам с самого рождения, продвигает доминирование, угнетение и желание побеждать. Отношения, язык и поступки в конечном итоге приспосабливаются к идеалу мачо и идут вразрез с уязвимостью и несамостоятельностью.

Любые проявления женственности агрессивно порицаются, поскольку считаются угрозой точному архетипу мужественности, который не допускает никаких расхождений. В этой системе нет ничего натурального. Модель социально и культурно построена так, чтобы отвергать все, что ей не соответствует. И это имеет очень серьезные последствия. Токсичная маскулинность питает жестокость, насилие и сексизм. Она осуждает и заставляет соответствовать навязанной фаллократической мужественности, чтобы быть принятым в обществе. Другими словами, токсичная маскулинность порождает и угнетателей, и жертв одновременно.

Поэтому необходимо дезертировать, сбежать от планов патриархата и отказаться от его униформы. Деконструировать саму идею мужественности. Настало время отпраздновать становление мужчины, который свободен в самоопределении, находится вне социальных ограничений, авторитарных санкций и удушающих стереотипов", - заявляют Gucci.

Манифест стал фабулой коллекции, которая отвергает все навязанные представления о женственности и мужественности. Модели ходили по подиуму, посередине которого расположился огромный маятник, в многослойных полупрозрачных платьях, ярких пальто с воротниками, блестящих брюках с высокой талией, вязаных свитерах пастельных оттенков и объемных костюмах. Образы дополняли сумки с надписями "Gucci Liberty", очки необычной формы, босоножки, высокие носки, шляпы и милые броши.

Elle.ru

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