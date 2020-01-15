В чем модники ходят в январе в Милане? - ФОТО

Январь - насыщенный месяц для модников. После флорентийской ярмарки Pitti Uomo все дружно отправились в Милан, где в минувший уик-энд стартовала Неделя мужской моды. Новые коллекции показали Prada, Fendi, Alexander McQueen, Salvatore Ferragamo, Tod's и многие другие. Гости шоу тем временем демонстрируют, в чем же зимовать по‑европейски. Раз уж у нас установилась мягкая зима, то почему бы не взять пример со стритстайлеров. Запоминаем: заправляем джинсы в сапоги, носим объемные пальто и салатовые жилетки.

Вazaar.ru

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