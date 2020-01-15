15 января 2020

отправить статью
В чем модники ходят в январе в Милане? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:00

  • 56
В чем модники ходят в январе в Милане? - ФОТО
Лучшее время, чтобы влюбиться в 2020 году, согласно астрологам

Отношения

14 января 18:00

  • 1 405
Лучшее время, чтобы влюбиться в 2020 году, согласно астрологам
3 правила, которые повышают эффективность любой диеты

Здоровье

14 января 17:00

  • 425
3 правила, которые повышают эффективность любой диеты

15 января 2020 10:00

В чем модники ходят в январе в Милане? - ФОТО

Январь - насыщенный месяц для модников. После флорентийской ярмарки Pitti Uomo все дружно отправились в Милан, где в минувший уик-энд стартовала Неделя мужской моды. Новые коллекции показали Prada, Fendi, Alexander McQueen, Salvatore Ferragamo, Tod's и многие другие. Гости шоу тем временем демонстрируют, в чем же зимовать по‑европейски. Раз уж у нас установилась мягкая зима, то почему бы не взять пример со стритстайлеров. Запоминаем: заправляем джинсы в сапоги, носим объемные пальто и салатовые жилетки.

Вazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 57

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

13 января 17:00

  • 434
Мужские стритстайл-приемы, которые стоит перенять - ФОТО

Мода

13 января 16:00

  • 470
Лучшие образы звезд на Critics' Choice Awards 2020 - ФОТО

Мода

13 января 11:00

  • 587
Какие сапоги носят самые стильные девушки в Милане? - ФОТО