Эшли Грэм выпустит коллекцию свадебных платьев plus-size - ФОТО

Объединившись с брендом свадебной одежды Pronovias, Эшли Грэм смогла решить проблему невест с параметрами, отличными от модельных, и выпустила собственную коллекцию свадебных платьев plus-size. По словам модели, на подобный проект ее вдохновил собственный опыт поиска идеального платья и те трудности, с которыми она столкнулась.

"Прошло уже 9 лет с тех пор, как мы с Джастином поженились, и я бы ничего не изменила в тот день. Кроме одного... Многим из нас приходится идти на компромисс и жертвовать стилем ради подходящего размера. А это именно то, чего вы ни в коем случае не должны делать в день своей свадьбы! Когда я искала платье, мне очень понравился один силуэт, но пришлось согласиться на детали, которых я не хотела, потому что не было ни одного подходящего мне платья той формы. И даже то, на котором я остановилась, пришлось расширять", - вспомнила Эшли собственную свадьбу в 2010 году с режиссером Джастином Эрвином.

У себя в Instagram модель рассказала, что в ее коллекции будет 16 моделей платьев размеров с 32 по 66 (EU), которые подойдут девушкам с любыми формами. Новинки появятся в свадебных магазинах уже в марте 2020 года.

"Мне очень хотелось найти платье мечты, и я хочу, чтобы у вас тоже была такая возможность! Поэтому я рада сотрудничать с Pronovias и создать свадебную коллекцию для всех. В ней присутствуют разнообразные модели, от классических до ультрастильных вариантов с рукавами моих любимых форм. А что мне нравится больше всего, так это корректирующее белье, идущее в комплекте с каждым платьем. Не могу дождаться, когда вы увидите коллекцию!"

Glamour.ru

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