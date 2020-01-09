9 января 2020

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Скарлетт Йоханссон выбрала идеальный оттенок пальто

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9 января 2020 09:55

Скарлетт Йоханссон выбрала идеальный оттенок пальто

Фото: SPLASHNEWS

Год только начался, а Скарлетт Йоханссон уже есть чем похвалиться: ее роль в нашумевшей "Брачной истории", вероятно, может принести звезде "Оскар", а от новых предложений нет отбоя. Но актриса делает успехи не только в карьере - ее появление в безупречном алом платье на "Золотом глобусе" мы будем вспоминать еще долго как один из самых стильных выходов. Впрочем, и вне красной дорожки Скарлетт выглядит просто отлично.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, на днях папарацци заметили звезду перед записью интервью в Нью-Йорке. Для выхода в свет Йоханссон выбрала пальто идеального медово-горчичного оттенка, к которому она удачно подобрала простые светлые джинсы и бежевые ботильоны на устойчивом каблуке. Дополнили образ круглые прозрачные очки и красный платок на шее.

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