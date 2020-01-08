5 стритстайл-трендов из Лондона, которые стоит примерить каждой - ФОТО

Белое пальто

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К слову о том, что действительно пора отказываться от диктата черного. Белое пальто выглядит так роскошно, что даже самый простой свитер и черные джинсы в его компании становятся нарядом для выхода в свет. Сочетайте его с классическими вещами в нейтральной гамме, если не знаете, что подобрать к такому предмету гардероба. А белоснежный total look покажет в вас знатока последних тенденций.

Гусиная лапка

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Где еще, если не в Лондоне, так хорошо смотрится этот культовый принт? Повторяем идею героини этого стритстайл-репортажа и сочетаем пальто или блейзер в гусиную лапку с кепи с аналогичным узором. В компании свитера с высоким горлом и простых солнцезащитных очков этот образ напоминает о стиле принцессы Дианы.

Длинные прямые джинсы

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Эпоха моды на укороченные модели стремительно заканчивается в этом сезоне. Теперь маминым джинсам в ретростиле до щиколотки мы будем предпочитать опять-таки винтажный фасон, но другого толка - свободный прямой крой bootcut максимальной длины, как носили в 70-х. Добавьте широкий пояс.

Микс принтов

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Всегда хорошая идея, которая будет выдавать в вас девушку с отменным вкусом. Чтобы не ошибиться, делаем ставку на сочетание цветочного (в мелкий цветок) и нейтрального анималистического (в приглушенных оттенках) узоров. Дополните наряд трендовой сумкой, как эта стеганая Bottega Veneta, которую сегодня обожают инфлюенсеры.

Кожаные брюки

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Мы уже не раз писали о том, что именно плотные фактуры кожи и замши лучше всего подходят для холодного сезона, защищая от мороза, дождя, ветра и слякоти. К тому же они всегда будут эффектно смотреться. Вместо скинни выберите модель свободного кроя с высокой талией и добавьте дубленку и золотую цепь для создания образа в стиле 80-х.

Вazaar.ru

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