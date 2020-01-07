Самые странные наряды звезд с "Золотого глобуса 2020" - ФОТО

Вот самые странные и неудачные наряды звезд, посетивших 77-ю церемонию престижной кинопремии в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Лопес

Всегда яркая Джей Ло появилась на мероприятии в очень эффектном белом платье с огромным зелено-золотым бантом. В сети наряд певицы сравнили с упаковочной бумагой и тем самым рождественским свитером Райана Рейнольдса.

Гвинет Пэлтроу

Актриса Гвинет Пэлтроу вышла в таком вот откровенном платье Fendi, которое засветило не только стальной пресс 47-летней звезды, но и нижнее белье.

Джои Кинг

Наряд 20-летней Джои Кинг почему-то очень отпугивает своим видом.

Шейлин Вудли

Модель Шейлин Вудли выбрала блестящее черно-синее платье с высоким разрезом от Balmain. И оно немного странное. Не так ли?

Джоди Комер

Звезда сериала "Убивая Еву" британка Джоди Комер блистала на премии в изумрудном платье, которое напоминает малыша Йоду из шоу "Мандалорец". Так решили пользователи Twitter.

Segodnya.ua

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