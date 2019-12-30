Модные приемы героинь street style, которые нужно применить в 2020-м - ФОТО

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Светлые оттенки

Тотал-лук в нежных оттенках бежевого, белого и молочного серого был одним из главных трендов уходящего 2019 года, и мода одеваться в светлые тона перекочует в 2020-й. Этот прием хорош не только в теплое время года, но и зимой: белый смотрится невероятно аристократично в холодный период. Попробуйте светлые джинсы и пальто.

Высокие сапоги

Хорошие новости для всех, кто так и не решился приобрести трендовую пару прошлой осенью: высокие сапоги продолжат быть ключевой тенденцией, и теперь лучше не придумывать никаких отговорок против покупки. Самые актуальные модели - с широким свободным голенищем, а носить их можно хоть с платьем или юбкой любой длины, хоть заправив внутрь брюки.

Кожаное платье

Кожа будет одним из самых важных материалов в 2020 году, и дизайнеры уже выпустили весенне-летние коллекции, в которых фигурировали кожаные костюмы-двойки, брюки, юбки, плащи и жакеты. мы же рекомендуем последовать примеру звезд уличной моды и начать с кожаного платья небанального фисташкового или шоколадного оттенка простого фасона, которое отлично смотрится с грубыми ботинками.

Блейзер под пуховик

Модный ход, который стоит позаимствовать у инфлюенсеров уже в самое ближайшее время. Они знают, что элегантный блейзер или даже брючный костюм отлично смотрятся в компании практичного пуховика объемного кроя, облагораживая эту необходимую зимой вещь.

Трико

Велосипедки грозятся выйти из моды под конец будущего года, но в первой половине мы все еще успеваем их примерить, если кто не успел опробовать этот тренд в 2019-м. Лайкровые трико (однотонные или с хищным принтом) лучше всего смотрятся в компании удлиненного блейзера или тренча.

Вazaar.ru

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