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Как носить юбку-карандаш? - ФОТО

Настолько женственная и элегантная, что неподвластна ни моде, ни смене сезонов. Именно поэтому юбкой-карандашом нужно обзавестись чем быстрее, тем лучше либо же добавить в гардероб несколько трендовых моделей. Одна из самых востребованных в этом зимнем (и будущем весеннем) сезоне - юбка-карандаш из кожи или винила с завышенной талией. Не отстает от этой тенденции также вязаная юбка-карандаш из трикотажа или из плотной шерсти. Интереснее всего эти модели будут смотреться зимой в компании высоких сапог и нейтрального свитера по фигуре, а при желании добавьте также блейзер поверх. На вечеринку тоже можно прийти в свитере или даже футболке, если юбка-карандаш, с которой вы их сочетаете, будет из пайеток или яркого винила. Ретротренд, который сегодня стоит попробовать, - это костюм-двойка из шерсти или твида с жакетом и юбкой-карандашом из одного и того же материала.

Вazaar.ru

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