29 декабря 2019

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29 декабря 2019 11:00

20 лучших выходов Сиенны Миллер за 2019 год - ФОТО

Вчера Сиенне Миллер исполнилось 38 лет. Она сияет как никогда, у нее 28-летний бойфренд Лукас Цвирнер, а ее стиль стал еще более рафинированным. В прошлом году Сиенна постоянно радовала нас своими выходами, появляясь то на презентации своего нового фильма "21 мост", то на Венецианском кинофестивале, то на самых закрытых вечеринках открытия Арт-биеннале. В 2019-м Миллер делала большую ставку на брючные костюмы свободного кроя, которые ей очень к лицу: она выходила в свет то в молочном шелковом, то в лихом полосатом. А среди платьев актриса отдавала предпочтение богемным сияющим макси из люрекса, пайеток и органзы. Очень по‑лондонски!

Вazaar.ru

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