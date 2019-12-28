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28 декабря 2019 14:00

Тенденции-2020 - 15 модных джинсов - ФОТО

Джинсы уже давно стали неотъемлемой частью любого гардероба. В зависимости от стилизации с ними можно создать образ как для обычной прогулки, так и для работы или праздничной вечеринки. Дизайнеры предлагают огромное количество вариаций джинсов. Полюбившиеся всем фэшиониста джинсы-"бананы", расклешенные книзу, прямые или широкие - выбрать точно есть из чего. Отдайте предпочтение джинсам без лишних деталей в виде страз, пуговиц, многочисленных карманов или дырок - простота и минимализм в основе всего. То же относится и к цвету джинсов: выбирайте однотонные расцветки, без сильных потертостей и разводов. Сочетайте джинсы с казаками или грубыми ботинками, заправляйте их в высокие сапоги и ботфорты. Если джинсы укороченные, следите за тем, чтобы не было пространства между ботинками и джинсами: оно визуально обрежет ногу.

Bazaar.ru

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