10 идей праздничного маникюра - ФОТО

Когда наряд для рождественской вечеринки уже готов, а макияж продуман до самых мельчайших деталей, самое время не забыть определиться с тем, каким будет ваш праздничный маникюр. Иногда необычный нейл-арт способен стать визитной карточкой девушки, частью ее уникального образа. Мы подготовили 10 самых разных идей маникюра для предстоящих праздников.

МОЗАИКА

ЯПОНСКАЯ ГРАВЮРА

МИККИ & МИННИ МАУС

В ЦВЕТАХ РОЖДЕСТВА

WONDERLAND

ANIMAL NEON

НЕТИПИЧНЫЙ ФРЕНЧ

ЯГОДНЫЙ СОРБЕТ

КОНФЕТТИ И ГЛИТТЕР

BANG-BANG!

Еlle.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook