10 идей праздничного маникюра - ФОТО

Когда наряд для рождественской вечеринки уже готов, а макияж продуман до самых мельчайших деталей, самое время не забыть определиться с тем, каким будет ваш праздничный маникюр. Иногда необычный нейл-арт способен стать визитной карточкой девушки, частью ее уникального образа. Мы подготовили 10 самых разных идей маникюра для предстоящих праздников.
МОЗАИКА
ЯПОНСКАЯ ГРАВЮРА
МИККИ & МИННИ МАУС
В ЦВЕТАХ РОЖДЕСТВА
WONDERLAND
ANIMAL NEON
НЕТИПИЧНЫЙ ФРЕНЧ
ЯГОДНЫЙ СОРБЕТ
КОНФЕТТИ И ГЛИТТЕР
BANG-BANG!
Еlle.ru
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