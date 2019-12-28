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13 продуктов для здоровья волос

28 декабря 2019 13:00

10 идей праздничного маникюра - ФОТО

Когда наряд для рождественской вечеринки уже готов, а макияж продуман до самых мельчайших деталей, самое время не забыть определиться с тем, каким будет ваш праздничный маникюр. Иногда необычный нейл-арт способен стать визитной карточкой девушки, частью ее уникального образа. Мы подготовили 10 самых разных идей маникюра для предстоящих праздников.

МОЗАИКА

ЯПОНСКАЯ ГРАВЮРА

МИККИ & МИННИ МАУС

В ЦВЕТАХ РОЖДЕСТВА

WONDERLAND

ANIMAL NEON

НЕТИПИЧНЫЙ ФРЕНЧ

ЯГОДНЫЙ СОРБЕТ

КОНФЕТТИ И ГЛИТТЕР

BANG-BANG!

Еlle.ru

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