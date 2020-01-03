Главные бьюти-тренды минувшего десятилетия - ФОТО

С каждым годом тренды красоты сменяют друг друга все более стремительно, порой оставляя неизгладимый след на наших лицах (как это произошло в 90-х в случае с бровями-ниточками). Мы решили вспомнить, как в 2010-х смотрели на красоту, и понять, какие из трендов шагнут с нами в будущее, а какие мы забудем навсегда.

Густые брови

Этот тренд смело можно назвать главной бьюти-тенденцией десятилетия. Повлияли на него, как это часто бывает, топ-модели: Кара Делевинь и Тейлор Хилл. На фоне этого тренда появилась даже профессия - бровист и десятки процедур от классического окрашивания до ламинирования и микроблейдинга. Удивительно, подражание стилю 90-х, так характерное для модной сферы в 2010-х, не коснулось индустрии красоты. Мы перестали восхищаться тонкими, как ниточки, бровями, стали реже красить губы темно-коричневой помадой и делать френч на ногтях. К счастью, перечисленные выше тренды пока не планируют возвращаться, а вот мода на густые натуральные брови с нами надолго.

Контуринг

Когда этот тренд настигла волна популярности, он, по сути, не являлся чем-то кардинально новым. В середине десятилетия достиг небывалых масштабов. Техника, позволяющая "нарисовать" себе новое лицо, оказалась частью дневного макияжа. Очерченные скулы и тонкий нос стали безоговорочным идеалом красоты, а на витринах начали появляться многочисленные продукты для контуринга в пудровых и кремовых текстурах.

Стробинг

Стробинг идет рука об руку с контурингом. Еще в 90-х именитый визажист Кевин Окоин придумал схему shading and highlighting ("затемнение и высветление"), по которой хайлайтер нужно наносить на выступающие части лица: скулы, лоб, середину переносицы и подбородка. Таким образом лицо получалось "объемным". Как и контуринг, интенсивный блеск был на пике популярности около двух лет, но с приходом тенденции на натуральность сменился легким влажным сиянием.

Smoky eyes

Этот тренд появился еще в 90-х, а в 2011-2012 достиг своего апогея. Звездные красавицы носили насыщенные черные и серебристые тени на всех мероприятиях и совмещали их с черной подводкой так, что после шумной вечеринки от красивого и элегантного макияжа уже ничего не оставалось. Чуть позже теплые оттенки вытеснили холодные, и глаза стали красить менее интенсивно. Сейчас нельзя сказать, что мы оставили этот тренд в прошлом, однако с приходом моды на натуральность он несколько смягчился и трансформировался.

Большие губы

От губ, накрашенных поверх контура, до инъекций и филлеров - тренд на большие губы стал невероятно популярен по всему миру. Нельзя не упомянуть Кайли Дженнер, построившую целую бьюти-империю на макияже губ. Ей восхищался весь "Инстаграм", включая девочек-подростков и взрослых женщин. Ее история о том, как пухлые губы помогли ей стать увереннее в себе и преодолеть буллинг, стала образцовой. Сейчас тренд на пухлые губы немного сбавил обороты, но добавить немного объема все же не считается зазорным. Да и Кайли Дженнер избавилась от филлеров.

"Стеклянная" кожа

Примерно в 2016 году стал популярен макияж "без макияжа" и блестящая увлажненная кожа. Большое влияние на западную индустрию красоты оказали корейские бренды, которые производили многочисленные BB- и CC-кремы вместо плотных тональных основ. Помимо этого, производители декоративной косметики запускали линейки по уходу, пытаясь соответствовать трендам на чистую здоровую кожу и сияние "изнутри".

Пляжные волны

В 2010-х мы окончательно забыли о локонах, щедро политых лаком, а на смену им пришла натуральная укладка, имитирующая состояние волос после похода на пляж. Такие волны неизменно ассоциировались с ангелами Victoria's Secret и стали синонимом сексуальной небрежности. Пытаясь отказаться от плоек и выпрямителя, мы все равно использовали их, но уже по‑другому. Многие бренды создавали специальные текстурирующие гели и спреи с морской солью, чтобы получить такой эффект. Несмотря на то что пик популярности этой укладки уже прошел, она сумела нам полюбиться и завоевала сердца миллионов девушек по всему миру. И есть все предпосылки того, что уже в следующем десятилетии пляжные волны вернутся.

Стрелки необычных цветов и форм

Классические стрелки никуда не уходили, но гораздо более запоминающимся трендом стали другие виды. Инстаграм-блогеры рисовали их матовыми помадами, а поверх подводки клеили стразы и глиттер. Удивительно, что этот тренд внедрился и в повседневную жизнь, что довольно редко для столь ярких вариантов макияжа. Демократичные бренды, ориентированные на массового потребителя, стали производить подводки всех цветов и текстур. Сейчас необычные стрелки мы видим реже, чем полтора-два года назад, но, бесспорно, данный тренд имеет право на жизнь, особенно это касается праздничного макияжа.

Окрашивание омбре и баллаяж

Техника баллаяж появилась еще в 1970-х, но по-настоящему популярна стала лишь в 2010-х. Здесь тоже наблюдается стремление к натуральному. Стилисты старались создать эффект выгоревших на солнце волос и использовали преимущественно теплые оттенки. Что касается омбре с мягким градиентом, эта техника спасала тех, кто отращивал свой цвет волос, но не мог позволить себе неопрятную прическу. Сейчас плавный переход в теплых оттенках менее популярен: мы больше не привязывается к одной определенной цветовой гамме.

Вazaar.ru

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