4 варианта обуви, которые укорачивают ноги - ФОТО

Неверно выбранная обувь может полностью разрушить ваш аутфит, не вписавшись либо в эстетику образа, либо выбиваясь по пропорциональным параметрам. Женщины очень болезненно переживают любые намеки и прямые замечания на несовершенства их внешнего вида. Именно поэтому обувь является финальным аккордом лука, который должен грамотно завершать его, а не уничтожать. Вы будете удивлены, но многие любимые нами ботинки и туфли могут навредить вашему облику, укоротив ноги и сделав их несуразными. Рассказываем, от какой "коварной" обуви лучше себя обезопасить, чтобы не попасть впросак.

Ботильоны до щиколотки

Стильные казаки, укороченные челси и простые, но всегда модные ботильоны по щиколотку имеют тенденцию беспощадно укорачивать женские ноги. В особенности в тех случаях, если вы комбинируете их не совсем корректно. Учтите, такие "приземленные" модели требуют абсолютной гармонии, сглаженности и не выносят контрастов. Если ваши "коварные" ботинки черного цвета, то лучше всего носить их с плотными колготками такого же тона или брюками, но никак не с голыми ногами под миди-юбку. Так ваши ноги будут выглядеть только полнее, будто "разрезанные" на две непропорциональные части. Бежевая обувь, наоборот, удлиняет ногу, поэтому можете смело носить ее с "обнаженными" конечностями.

Ботинки на толстом каблуке и платформе

Модель, о которой пойдет речь, не слишком актуальна, но, когда наших женщин останавливали фэшн-правила на пути к "красоте"? Конечно, подобная обувь даже с натяжкой не может считаться привлекательной, а дизайнеры во всю отказываются от сочетания массивного каблука и объемной платформы. Ботинки-"копытца", как они известны в народе, визуально делают ваш силуэт более "приземленным", а потому низким и непропорционально грузным. Здесь мы даже не станем советовать выигрышных комбинаций, потому что их просто не существует. Такие ботинки рекомендуем с легкой душой проводить на пенсию, распрощавшись с очередным коварным предметом гардероба.

Босоножки на ремешках

Здесь мы можем наблюдать такую же проблемную ситуацию, как и с ботинками до щиколотки. Ремешки, а особенно толстые, буквально "врезаются" в ногу и визуально укорачивают ее. Поэтому даже если ваши идеальные, стильные босоножки оснащены умопомрачительным каблуком, катастрофы вам не избежать. И только подумайте о том, насколько несуразно выглядит подобная обувь в комбинации с носками: в рамках одного образа собрано сразу два элемента, которые оптически могут "срезать" вашу ногу. Для того, чтобы все-таки несколько раз примерить ультрамодные босоножки, придется носить их с юбками-миди или широкими брюками - отличная альтернатива, можем вам сказать.

Балетки

Несколько лет назад абсолютно все девушки летом и теплой весной носили балетки под все что угодно. Вот только давно пора бы знать вам, женщины, что такая модель идет далеко не всем. Если вы гордитесь вашими длинными, худощавыми ногами, то можете смело носить балетки. В том случае, если ваши конечности от природы не слишком грациозны и стройны, лучше переключиться на более подходящие модели. Если же вы не представляете своего гардероба без балеток, то выбирайте модели в тон кожи и обязательно на небольшом каблучке - даже полсантиметра могут сыграть в вашу пользу. Носить их лучше с юбками миди либо с брюками или джинсами на высокой талии - со всем, что визуально "вытянет" ваш силуэт.

Ivona.bigmir.net

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