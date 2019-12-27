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27 декабря 2019 15:00

8 праздничных образов от известных француженок - ФОТО

До главной ночи года осталось несколько дней, и выбор праздничного образа во многом определит настроение, с которым мы встретим наступление Нового года. За свежими идеями и неповторимым парижским флером предлагаем обратиться к французским модницам. Мы собрали коллекцию праздничных аутфитов, в которых в 2019-м блистали Леа Сейду, Летиция Каста, Ева Грин, Лили-Роуз Депп и другие француженки. В ней нет ни одного маленького черного платья, зато нашлось место жакету в оттенке фуксии, спорным и очень модным велосипедкам, прозрачным топам с кружевом в паре с "мужским" брючным костюмом и, конечно, пайеткам.

Вazaar.ru

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