Как носить черный, чтобы выглядеть стильно? - ФОТО

Несмотря на все приходящие модные тенденции, черный цвет для многих продолжает ассоциироваться с мрачностью и трауром. Однако бояться его не стоит, потому что черный - один из самых стильных цветов. Можно составлять небанальные тотал-луки черного цвета (в лучших традициях стритстайла Анджелины Джоли), можно разбавлять черный образ яркими деталями: свитером или аксессуарами. Простор для творчества огромен, главное - не бояться экспериментировать. Ниже мы собрали для вас 30 лучших черных образов от звезд стритстайла. Смотрим, вдохновляемся и забываем о стереотипах раз и навсегда!

Bazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook