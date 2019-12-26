26 декабря 2019

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Как носить черный, чтобы выглядеть стильно? <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Как носить черный, чтобы выглядеть стильно? - ФОТО
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26 декабря 2019 13:00

Как носить черный, чтобы выглядеть стильно? - ФОТО

Несмотря на все приходящие модные тенденции, черный цвет для многих продолжает ассоциироваться с мрачностью и трауром. Однако бояться его не стоит, потому что черный - один из самых стильных цветов. Можно составлять небанальные тотал-луки черного цвета (в лучших традициях стритстайла Анджелины Джоли), можно разбавлять черный образ яркими деталями: свитером или аксессуарами. Простор для творчества огромен, главное - не бояться экспериментировать. Ниже мы собрали для вас 30 лучших черных образов от звезд стритстайла. Смотрим, вдохновляемся и забываем о стереотипах раз и навсегда!

Bazaar.ru

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