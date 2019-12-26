Марк Джейкобс празднует Рождество в пальто Prada

Дизайнер Марк Джейкобс с нетерпением ждет весны, а потому Новый год он отправился отмечать в Малибу, где погода всегда прекрасная.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, об этом кутюрье рассказал своим подписчикам у себя в инстаграме - Марк опубликовал фото с побережья, где он позирует в красном пальто с вышивкой в виде листьев и богемной шляпой из новой весенне-летней коллекции Prada. Его яркий и эффектный образ дополнили ботильоны на платформе и черный костюм.

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