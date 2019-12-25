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25 декабря 2019 12:30

5 вещей, которые сделают из вас модницу

К сожалению, зимой мы часто пренебрегаем модой и с ноября по март носим лишь джинсы, свитеры и пуховики. Но осенне-зимний сезон не менее богат на модные тренды и красивые наряды, чем весна и лето. И, к счастью, чтобы составить стильный зимний образ этой зимой, вам необязательно скупать все витрины бутиков. Достаточно просто приобрести несколько самых модных вещей.

Итак, в этом сезоне мы носим теплые платья в стиле колор-блок. Такой вариант можно надеть как в офис, дополнив классическим блейзером, так и на вечеринку - с ботильонами на каблуке и элегантными украшениями.

Куда же без пуховика? Этот предмет гардероба абсолютно незаменим для зимы. Лучшим вложением станет кожаный пуховик. Цвет может быть любым, но мы за классику: бежевый или черный.

Флисовая или плюшевая рубашка не только уютная и теплая вещь, но и один из главных трендов. Хорошие новости! Сейчас актуальные модели можно найти как в люксовом сегменте, так и в масс-маркете.

Ботинки в стиле милитари уже давно завоевали наши сердца, а в этом сезоне тренд достиг небывалых масштабов, ведь с его универсальностью могут сравниться лишь белые кеды.

Традиционно зима - самое насыщенное мероприятиями время. Блузы и рубашки из органзы помогут создать идеальный праздничный образ и подарят вам чувство легкости и невесомости. 

Bazaar.ru

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