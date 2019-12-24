5 образов, которые сделают из вас звезду стритстайла - ФОТО

Меховое пальто + белые джинсы

Звездам стритстайла, как известно, погодные условия нипочем, поэтому увидеть модницу в светлом дениме в сочетании с пальто из экомеха очень легко. Мягкая сухая зима позволяет и жительницам средней полосы не убирать белые джинсы в дальний ящик. Не упустите шанса выгулять светлую пару, не дожидаясь весны. Кэндис Свейнпол миксует джинсы с черными ботильонами и свитером в тон шубе.

Дубленка + монохром

Монохромные комплекты - любимый стилистический прием всех фэшиониста в уходящем 2019 году. В условиях минусовой температуры составить его сложнее: иметь верхнюю одежду всех цветов радуги не самый рациональный ход. Зато можно носить брюки и свитер в тон, а спасаться от морозов с помощью универсальной черной дубленки.

Песочное пальто + свитер с горлом

​Говоря об универсальности, нельзя не упомянуть пальто цвета кэмел, которое и в следующем десятилетии сохранит статус бессмертной классики. Гости недель моды носили его буквально со всем. Но базовый набор из свитера, широких брюк и остроносой обуви навсегда останется беспроигрышным вариантом.

Пушистая шуба + кожаные брюки

Натуральный мех или искусственный - главная дилемма современных девушек. Какое бы решение вы ни приняли, чем пушистее мех, тем лучше. Не бойтесь отойти от привычной палитры. Лавандовый, нежно-розовый, лимонно-желтый или любой другой пастельный оттенок поднимет настроение не только вам, но и окружающим. Носите шубу с кожаными брюками, и никакие морозы не будут страшны.

Пуховик + комбинезон ​

Комбинезон - идеальный выбор для тех, кто темным зимним утром не готов долго размышлять на тему, а что надеть сегодня. Для большего тепла - сперва водолазку. Контрастные цвета сделают образ интереснее. Сверху комфортный пуховик - и стильный комплект без особых усилий готов.

Bazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook