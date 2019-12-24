15 небанальных идей новогоднего маникюра - ФОТО

Откажитесь от традиционных новогодних рисунков - вместо снеговиков и снегурочек попробуйте выбрать россыпь блесток (напоминающих вальс снежинок) или геометричные узоры. Идеальным фоном для золотых и серебристых блесток станет прозрачный лак - так новогодний маникюр будет выглядеть сдержанно и минималистично (и, кстати, останется актуальным и после 1 января). Кстати, блестящим лаком можно нарисовать лунки для классического или обратного французского маникюра.

Именно в новогоднюю ночь можно без стеснения использовать аппликации и стразы, даже если обычно вы предпочитаете консервативные варианты. Но чтобы маникюр не выглядел перегруженным, выбирайте однотонное основное покрытие - оттенок на ваш вкус!

И не обделяйте вниманием классические рождественские оттенки - например, алый или темно-зеленый. Они прекрасно сочетаются с золотом и хорошо выглядят на коротких ногтях. Кстати, золотом можно нарисовать витиеватые узоры или строгие линии. А вместо снежинок можно нарисовать звезды - на темно-синем лаке они выглядят очень по-новогоднему.

Но если вы совсем не поклонник любого нейл-дизайна, сделайте ставку на цвет! Классический красный и аккуратная форма - беспроигрышное сочетание для зимы: неожиданно пасмурно-серой или по-праздничному снежной.

Glamour.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook