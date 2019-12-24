24 декабря 2019

отправить статью
15 небанальных идей новогоднего маникюра <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

12:30

  • 99
15 небанальных идей новогоднего маникюра - ФОТО
5 неудачных способов соблазнить мужчину

Отношения

11:30

  • 197
5 неудачных способов соблазнить мужчину
Редкое появление Адель в инстаграме взбудоражило фанатов <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

10:30

  • 267
Редкое появление Адель в инстаграме взбудоражило фанатов - ФОТО

24 декабря 2019 12:30

15 небанальных идей новогоднего маникюра - ФОТО

Откажитесь от традиционных новогодних рисунков - вместо снеговиков и снегурочек попробуйте выбрать россыпь блесток (напоминающих вальс снежинок) или геометричные узоры. Идеальным фоном для золотых и серебристых блесток станет прозрачный лак - так новогодний маникюр будет выглядеть сдержанно и минималистично (и, кстати, останется актуальным и после 1 января). Кстати, блестящим лаком можно нарисовать лунки для классического или обратного французского маникюра.

Именно в новогоднюю ночь можно без стеснения использовать аппликации и стразы, даже если обычно вы предпочитаете консервативные варианты. Но чтобы маникюр не выглядел перегруженным, выбирайте однотонное основное покрытие - оттенок на ваш вкус!

И не обделяйте вниманием классические рождественские оттенки - например, алый или темно-зеленый. Они прекрасно сочетаются с золотом и хорошо выглядят на коротких ногтях. Кстати, золотом можно нарисовать витиеватые узоры или строгие линии. А вместо снежинок можно нарисовать звезды - на темно-синем лаке они выглядят очень по-новогоднему.

Но если вы совсем не поклонник любого нейл-дизайна, сделайте ставку на цвет! Классический красный и аккуратная форма - беспроигрышное сочетание для зимы: неожиданно пасмурно-серой или по-праздничному снежной.

Glamour.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 99

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

23 декабря 14:00

  • 1 551
20 лучших образов Шарлиз Терон за 2019 год - ФОТО

Мода

23 декабря 10:12

  • 418
Камила Морроне вновь доказала, что серый — самый зимний цвет - ФОТО

Мода

20 декабря 17:00

  • 443
16 идей для праздничных новогодних укладок с аксессуарами - ФОТО