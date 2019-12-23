23 декабря 2019

отправить статью
20 лучших образов Шарлиз Терон за 2019 год <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

14:00

  • 230
20 лучших образов Шарлиз Терон за 2019 год - ФОТО
Последствия детства без родительской любви

Отношения

13:00

  • 231
Последствия детства без родительской любви
Умер модельер Эмануэль Унгаро

Гости

12:00

  • 230
Умер модельер Эмануэль Унгаро

23 декабря 2019 14:00

20 лучших образов Шарлиз Терон за 2019 год - ФОТО

Fotobank / Getty Images

В уходящем году Шарлиз Терон очень часто радовала нас безупречными выходами: актриса представляла свои фильмы "Скандал", "Семейка Аддамс" и "Та еще парочка" по всему миру. Мы собрали 20 лучших образов звезды и на их основе разобрались в том, какие вещи составляли базу стиля Терон в 2019-м. Помимо роскошных вечерних платьев для красной дорожки (Шарлиз никогда не ошибается и делает ставку на элегантные и сдержанные макси с минимумом эффектных драгоценностей) она носила очень короткие и дерзкие платья мини в компании ботильонов, демонстрируя идеальные ноги, а также не брезговала строгими мужскими костюмами (от лавандового не оторвать взгляд!), денимом и люрексом. Последние четыре приема, актуальные для повседневного гардероба, стоит взять на вооружение!

Bazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 235

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10:12

  • 258
Камила Морроне вновь доказала, что серый — самый зимний цвет - ФОТО

Мода

20 декабря 17:00

  • 398
16 идей для праздничных новогодних укладок с аксессуарами - ФОТО

Мода

20 декабря 15:00

  • 583
5 расцветок обуви, которые никогда не выйдут из моды - ФОТО