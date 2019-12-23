Камила Морроне вновь доказала, что серый — самый зимний цвет - ФОТО

Подруга Леонардо Ди Каприо метит не только в звезды кино (достаточно вспомнить ее недавний выход на премьере фильма "Микки и медведь" в Марокко), но и в звезды стритстайла. Все ее образы, даже из категории "вышла за хлебом", выглядят крайне продуманными. За примерами далеко ходить не надо: недавно папарацци заметили Камилу в уютном сером образе на прогулке с Леонардо Ди Каприо и его другом Лукасом Хаасом. Для отдыха на горнолыжном курорте модель выбрала серо-коричневый кашемировый костюм, прямое пальто и светло-серую сумку. Особого внимания заслуживает палитра образа - Камила собрала в одном комплекте минимум три оттенка серого, благодаря чему лук не выглядит плоским и скучным.

Elle.ru

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