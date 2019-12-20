5 расцветок обуви, которые никогда не выйдут из моды - ФОТО

Предновогодняя суета всегда связана с праздничными распродажами. В этот период особенно приятно покупать новую одежду, обувь и аксессуары. Чтобы вы не растерялись во время шопинга и приобрели только необходимые вещи без удара по бюджету, мы составили для вас обувной гид. В нем вы найдете 5 цветов, которые будут актуальны в этом и следующем сезонах. А некоторые (откроем вам тайну) не выйдут из моды никогда.

КРАСНЫЙ

Красная обувь - лучший способ привлечь к себе внимание. Она идеально смотрится как с классическим брючным костюмом, так и с эффектным платьем с пайетками. Хотите быть звездой вечеринки? Тогда отдайте предпочтение красной обуви.

АНИМАЛИСТИЧНЫЙ ПРИНТ

Леопард, зебра или змея - анималистичные принты держатся в списке хитов уже не первый год и не собираются сдавать свои позиции. Дизайнеры обуви особенно полюбили хищные узоры и предлагают носить леопардовые ботинки не только на вечеринки, но и на работу.

ЧЕРНЫЙ

Об универсальности черной обуви можно слагать легенды. Она подходит и для выхода в свет, и для повседневной рутины. Вспомните только, сколько раз вас спасали ваши черные ботильоны на устойчивом каблуке. Во время новогодних распродаж рекомендуем присмотреться к классическим вариантам на все случаи жизни.

БЕЛЫЙ И КРЕМОВЫЙ

Светлая обувь всегда смотрится благородно и претендует на главный акцент в образе. Так что мы советуем иметь в своем арсенале хотя бы одну белую, песочную или молочную пару. Конечно, рассчитывать на ее универсальность не стоит, зато совершенно точно она вызовет множество комплиментов со стороны коллег и друзей и сподвигнет вас на модные эксперименты.

МЕТАЛЛИК

Обувь с металлическим блеском продолжает быть все рекорды популярности. И это неудивительно, ведь серебристые ботинки или золотистые кроссовки могут в один миг превратить повседневный образ в нарядный, добавив торжественности.

Glamour.ru

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