Лучшие образы Меган Маркл в 2019 году - ФОТО

Элегантные и сдержанные наряды - то, что подобает носить настоящей леди, такой как Меган Маркл. После вступления в королевскую семью стиль девушки кардинально изменился. На смену дерзкому мини и откровенным вырезам пришли консервативная длина миди и спокойные образы. Хотя иногда герцогиня Сассекская все же вспоминает о прежнем стиле и позволяет себе слегка нарушить королевский дресс-код. В 2019 году из-за беременности супруга принца Гарри не так часто радовала публику своими выходами, зато каждый наряд беременной герцогини был достоин восхищения - стиль и женственность прослеживались даже в деталях. Как гармонично сочетать базовые оттенки и составлять изящные классические образы, которые будут актуальны всегда, - то, чему точно стоит поучиться у монаршей особы!

Вazaar.ru

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