7 главных обувных трендов 2020 года - ФОТО

Цепочки

Если в 2019-м все модницы носили крупные золотые цепи на шее, то в 2020-м этот аксессуар перебрался на щиколотки. На показе Proenza Schouler тонкие цепочки украсили минималистичные босоножки с перекрестными ремешками. У Zimmermann они дополнили ярко-оранжевую атласную пару, а Oscar de la Renta сделали акцент на крупные звенья на черных лодочках.

Цветные сапоги

Всего пару сезонов назад стритстайлеры убедили нас, что светлая обувь - это вполне практичный, а главное - стильный вариант. Бежевые и белые сапоги и ботильоны разбавили черно-коричневый обувной гардероб. В следующем году дизайнеры пошли дальше и предложили несколько аргументов в пользу того, что универсального цвета не существует. Зеленые, голубые или красные - выбирайте любимый оттенок и не бойтесь смелых сочетаний.

Лоферы на каблуках

В 2020-м "школьные" лоферы преобразились. За реинкарнацию любимой обуви королевы Елизаветы II взялись Prada, Louis Vuitton, Lanvin. В исполнении этих модных мастодонтов лоферы обзавелись устойчивым блочным каблуком и нарядными пряжками. Будем носить их с брючными костюмами и юбками миди.

Завязки

Сапоги поверх джинсов в текущем сезоне произвели фурор. В новом десятилетии модным ноу-хау станут ремешки летних босоножек, завязанные поверх брюк. Этот прием уже взяла на вооружение Роузи Хантингтон-Уайтли, которая внимательно изучила показы JW Anderson и Salvatore Ferragamo.

Платформа

Дизайнеры давно проповедуют, что комфорт превыше всего. Поэтому вместо тонких неустойчивых шпилек предлагают носить в новом году удобную платформу. Она может быть абсолютно плоской, как у Tibi, или с массивными каблуками, которые добавят вам добрых 10-12 сантиметров роста.

Минимализм

Флешбэк из 90-х, который захватил умы множества дизайнеров, найдет свое отражение и в 2020-м. Преданными минимализму остались A.W.A.K.E. Mode, Bottega Veneta, Givenchy. Открытые пальцы, шлепанцы с перепонкой - обязательные атрибуты.

"Мэри-джейн"

Возвращения этой модели ждали все неравнодушные к обуви. Лодочки с ремешком "мэри-джейн" не только удобные за счет дополнительной поддержки, но и стильные. Сочетаться такая пара может с чем угодно: от джинсов до воздушных платьев. Jason Wu, Carolina Herrera, Marc Jacobs предлагают цветные варианты - перед фуксией будет сложно устоять.

Bazaar.ru

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