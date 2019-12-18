Модные тренды зимы - 17 главных правил

Желтый

Находит общий язык и с черным, и с белым - но лучше по отдельности.

Бархат

Звезды стритстайла рекомендуют одеваться в бархат с головы до ног. И по возможности - кокетливо приспустить плечо. Холодно? А водолазка на что?

Юбки из пайеток

Строгая блузка или водолазка сверху, юбка-карандаш из пайеток внизу: когда 31 декабря до 17:00 вы лучший работник месяца, а после - звезда танцпола.

Свитер с воротником

Официально разрешаем оставить шарф дома.

Ботфорты

Кожаные, лаковые, замшевые - в стилистике от 1960-х до 1990-х. В идеале - с джинсами, заправленными внутрь.

Золото

Минималистичные браслеты, цепи, кольца и часы замечательны тем, что могут уместиться на одной руке - все и сразу.

Меховое пальто

Плюшевые, каракулевые или из искусcтвенного меха - шубы теперь выглядят как пальто, но греют все так же усердно.

Арт-колготки

Перед Новым годом и на каникулах легко идти в ногу с подиумной модой. Ну а что, костюмированные вечеринки чуть ли не каждый день! А там, глядишь, все и привыкнут.

Сумка

Если коробка с новогодними игрушками затерялась на антресоли, просто украсьте елку сумкой.

Кружево

Учтите: полупрозрачное платье привлекает 146 % внимания, поэтому подумайте заранее, что будет под ним. Хорошие девочки выбирают телесное белье, плохие - черное и неоновое.

Кожа

На смену летнему джинсовому тотал-луку приходит кожаный комплект. Собираетесь на долгую прогулку? Без термобелья не обойтись.

Комбинезон

Униформа на каникулах - как напоминание о том, что после праздников опять на работу.

Банты

Учительский, викторианский, на поясе, на груди - любой бант ненавязчиво намекает: лучший подарок - это вы.

Пуховик

Теперь желание провести всю зиму под одеялом не кажется невыполнимым.

Клеточный микс

Школа кончилась, а мы до сих пор прогуливаем геометрию - на себе.

Платок

Завязываем узлом под подбородком, как A$AP Rocky в клипе Babushka Boi, или элегантно заматываем вокруг шеи, как итальянки перед поездкой на кабриолете.

Золотой браслет

Утрированно крупный и вычурно буржуазный.

Glamour.ru

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