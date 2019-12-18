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18 декабря 2019 13:00

Невероятный образ Роузи Хантингтон-Уайтли в Bottega Veneta - ФОТО

Монохромные комплекты с идеально подобранным цветом - беспроигрышный вариант для стильного образа. На последний такой Роузи Хантингтон-Уайтли, очевидно, вдохновила кружка горячего шоколада, который согреет в декабрьские холода. Модель составила тотал-лук Bottega Veneta из кожаной водолазки и брюк с высокой посадкой и ремешками на щиколотках - в них ноги звезды подходят под определение "от ушей". Образ дополнила бессменная и любимая светло-бежевая сумка Роузи Bottega Veneta. Важную роль тут сыграл и макияж: помада насыщенного шоколадного оттенка гармонировала с аутфитом, сделав его еще более эффектным.

Вazaar.ru

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