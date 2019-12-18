7 лучших образов беременных звезд за 2019 год - ФОТО

В 2019 году нам посчастливилось увидеть сразу несколько известных красавиц в положении: от Меган Маркл, появления первенца которой ждал весь мир, до Тины Кунаки, совсем недавно ставшей супругой Венсана Касселя. Несмотря на беременность, звездные мамы не забывали о светских выходах и появлялись перед прицелом камер папарацци во всей красе: сияющие, стильные и с красиво округлившимся животом. Кто-то скрывал его за объемными и свободными нарядами, а кто-то, наоборот, подчеркивал изменившиеся формы облегающими платьями и юбками. Мы собрали лучшие образы знаменитостей, которые доказали, что даже во время беременности можно оставаться стильной и выглядеть эффектно.

Bazaar.ru

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