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Идеальный образ для дождливого дня от Шарлиз Терон - ФОТО

18 декабря 2019 09:30

Идеальный образ для дождливого дня от Шарлиз Терон - ФОТО

Шарлиз Терон для дождливого дня в Нью-Йорке выбрала яркий клетчатый принт. Вчера днем звезда отправилась на интервью, для прогулки под зонтом она предпочла простой и комфортный аутфит.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, блондинка сделала ставку на черный свитер с объемными плечами, яркие клетчатые брюки и черные ботильоны на высоком каблуке. Простое украшение на шее, солнцезащитные очки и идеальная укладка дополнили образ актрисы.

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