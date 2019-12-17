Самые модные джинсы 2020 года - ФОТО

Джинсы - та одежда, в лояльности которой вы будете всегда уверены. Она не подведет вас и всегда предложит руку помощи, если вы окончательно запутались в современных тенденциях или просто не понимаете, что надеть по тому или иному случаю. Вот только зимой 2019/20, если вы хотите, чтобы ваши джинсы были не просто комфортными, но еще и модными, вам нужно основательно пересмотреть ваш денимный груз гардероба. Вот топ-6 самых актуальных моделей на зиму 2019/20, которые помогут вам вывести ваш будничный образ на совершенно новый фэшн-уровень.

"Бананы"

Очередной привет из 80-х - джинсы-"бананы", которые были мегапопулярны именно в те диско-времена. Конечно, модель весьма противоречивая, ведь подойдет точно не всем дамам, но если вы счастливая обладательница узких бедер и высокого роста, то не упустите возможность пощеголять в крутых брюках. Высокая талия, замысловатая кокетка, широкие бедра и узкие щиколотки - ищите "бананы" именно по этим условным кодам. Можете подворачивать их, или заправлять в высокие ковбойские сапоги - стиль эксплуатации джинсов выбирайте в зависимости от настроения.

Клеш

Еще одна ретро-модель, которая, впрочем, еще не успела стать по-настоящему винтажной, ведь такие брюки мы носили всего несколько десятилетий назад. Что может быть более классическим прочтением универсальных брюк, чем клеш по всей ноге или от ее середины? Выбирайте модель с посадкой "mеdium" или с высокой, если хотите сделать ваши ноги буквально бесконечными. Неочевидный плюс именно этой модели джинсов в том, что мужчины находят особенно сексуальными девушек в брюках-клеш. А еще они выглядят очень элегантно и женственно - идеальный вариант для нетипичного романтического аутфита.

Вареный деним

Дизайнеры продолжают эксплуатировать стилистику эпохи диско-80-х, ну а мы не можем нарадоваться возвращению самых стильных и необычных моделей. Именно такие "вываренные" джинсы - наш персональный фаворит среди всех остромодных моделей на зиму 2019/20. Если хотите пройтись по классике, то выбирайте привычные голубые или темно-синие модели, а если вы искренне верите в главенство цвета, то ничто не сможет вас остановить на пути к замысловато окрашенным брюкам. Если хотите произвести еще больший эффект своими джинсами, соедините ультрамодный тренд с еще одним, чтобы добиться двойного стилистического поражения.

Белые

Обесцвеченные джинсы тоже на пике популярности зимой 2019/20. Выглядят они тоже несколько "ретро", но это еще не означает, что и модель ваших брюк должна быть аналогичной. Можете выбирать как более современные укороченные модели прямого кроя, так и хипарский клеш или панк-"бананы". Поверьте, даже если вы наденете просто классические белые джинсы, все внимание будет приковано исключительно к вашим ножкам. Однако, учтите момент нежелательного эффекта "пуш-ап": если вы не можете похвастаться стройными формами, то от дополнительного "источника света" лучше отказаться.

На два размера больше

Мужчины воспринимают эту модель исключительно как возможность скрыть за широкими штанинами лишние килограммы, но когда нас интересовало мнение парней, когда речь заходит о фэшн-тенденциях? Если не хотите одалживать у бойфренда ультрамодные джинсы (хотя этот вариант был бы более экономичен), купите их на несколько размеров больше. Сочетайте подобные модели с исключительно облегающим верхом, чтобы продемонстрировать, что вам нечего скрывать. Гольфы, джемперы и приталенные блузы лучше всего смогут внести пропорцию в силуэт и продемонстрировать вашу хрупкую фигурку.

Укороченные

Именно эту модель легче всего комбинировать со стильными ботильонами, казаками и вечно "молодыми" челси, которые зимой 2019/20 ворвались в хит-парад самых модных вариантов обуви. Силуэт ваших джинсов выбирайте в зависимости от течения жизни и акцентов, которые вы расставляете в своем повседневном стиле. Ультрамодные брюки из денима могут быть прямыми, расклешенными или широкими - модель, как и цвет, выбирайте исключительно в рамках собственного эстетического вкуса.

Ivona.bigmir.net

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