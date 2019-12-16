Очередной эпатажный образ Кэти Перри - ФОТО

Кэти Перри просто обожает быть в центре внимания и эпатировать публику своими сумасшедшими яркими нарядами. За этот месяц певица превзошла саму себя по количеству фееричных образов: то она появилась в эффектном костюме в горох, то в шелковом платье с крупным бантом на груди, собственно, как и в этот раз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, на фото в инстаграм она предстала в блестящем платье с гигантским бантом из лаковой кожи от американского стилиста и дизайнера по костюмам Хизер Пиккиоттино, с которой уже ранее работала несколько раз. Практически каждый публичный выход Кэти не обходится без фантазийной прически и яркого макияжа: укладку делал друг Кэти, стилист - Рик Генри, а макияж с неоново-голубыми тенями, визажист - Майкл Энтони.

"Я похожа на черничный маффин", - подписала снимок певица.

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