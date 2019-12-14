5 признаков хорошего вкуса - ФОТО

Мы можем прожить всю жизнь, но так и не суметь отыскать свой стиль в одежде, который смог бы наилучшим образом представить нас миру. Печально то, что эта проблема подвязана к другой, исход которой в конечном итоге может быть абсолютно драматичен и горестен. Для того, чтобы научиться одеваться красиво, нужно прежде всего суметь понять себя, отыскать или заново выстроить свою личность. Стиль во многом зависит от того, с каким окружением мы себя ассоциируем, какие фильмы, сериалы смотрим и в какие страны путешествуем. Даже древние культуры и цивилизации могут повлиять на нас: возможно, в душе вы истинная Амазонка или любвеобильная Афродита. Вот только для того, чтобы разгадать самих себя, необходимо пройти непростой, возможно даже тернистый путь. Однако, в финале вас ждет преображение - вы сумеете понять свою личность и поймете, какой стиль в одежде вам больше всего импонирует. Если вы пока не понимаете, на каком этапе метаморфоз находитесь, вот 5 признаков, которые помогут вам оценить конкурентоспособность вашего вкуса.

Качество

Вы можете покупать одежду в магазинах люксовых марок или в общедоступном масс-маркете - ваш стиль нисколько не пострадает, если вы купите вещицу, доступную "плебеям". Единственное, что важно - качество изделия, поэтому обязательно обращайте внимание на швы, состав ткани, а также на аккуратность исполнения вещи целиком. Прежде, чем купить понравившуюся кофточку или джемпер, обязательно проверьте, какой процент натуральной ткани прописан на этикетке. Качественные вещи дольше носятся, а еще всегда выглядят намного статуснее своих дешевых подделок. Не стоит унижать себя, выбирая бюджетные рыночные изделия: лучше купить несколько, а не десяток, но точно достойных вашего тела.

Тренды

Если вы хотите всегда выглядеть достойно, вам придется отключить ваше фанатское воображение и перестать размышлять шаблонно. Тренды - не окончательный приговор, а лишь возможность для вас выбрать из всего разнообразия то, что будет к лицу именно вам. Более того, никогда сразу не бегите покупать вещи, увиденные на стилистах или фэшн-блогерах - в первую очередь поймите, будет ли вам действительно к лицу такая одежда. И никогда не нацеливайтесь исключительно на тенденции, а лучше изучайте актуальные фасоны, цвета и силуэты. Только так вам удастся выглядеть одновременно модно и стилистически грамотно.

Комбинаторика

Идеальный гардероб должен быть эпитомой вашей личности, а потому все вещи должны быть точно отобраны и выверенно распределены по стилям. Даже если вы предпочитаете сразу несколько фэшн-направлений, смешивая их между собой и добиваясь эффекта идеальной эклектики, все равно нужно четко понимать, какие именно вещи красят исключительно вашу фигуру. Проверьте свой гардероб на наличие "подозрительной" одежды, которая выбивается из общей стилистики. От таких фэшн-экспериментов определенно стоит избавиться.

Нюансы

Все самые стильные женщины в мировой истории моды обожали завершать свои образы подходящими украшениями и деталями. Например, Грейс Келли отдавала предпочтение косынкам, Одри Хепберн - огромным очкам-стрекозам, а Софи Лорен - роскошным ювелирным гарнитурам. Вы должны найти ваш фирменный знак - нюансы, которые помогут вам выделиться, сделают ваш стиль знаковым. Не стоит недооценивать силу аксессуаров, ведь в большинстве случаев они способны вытащить на новый уровень самый банальный образ.

Уместность лука

Даже если вы наденете ультрамодный лук, это не будет означать мгновенного фэшн-эффекта. В большинстве случаев ваши старания могут быть абсолютно тщетны, если образ выбран не к времени и не к месту. Прежде чем "выгулять" роскошное вечернее или коктейльное платье, дождитесь подходящего момента. Вы должны понимать, что только светское мероприятие "достойно" таких образов, а для всех остальных случаев можно выбрать что-то и менее нарядное. Мы понимаем, что иногда очень тяжело дожить до идеальной возможности, но если вы правда хотите выглядеть всегда уместно и стильно, то стоит немного притормозить.

Ivona.bigmir.net

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