13 декабря 2019

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Удивительные факты о способностях организма

Здоровье

13:00

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Удивительные факты о способностях организма
30 лучших образов Натальи Водяновой за 2019 год <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

12:30

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30 лучших образов Натальи Водяновой за 2019 год - ФОТО
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Гурмания

12:00

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Польза и способ приготовления имбирного сока - ФОТО

13 декабря 2019 12:30

30 лучших образов Натальи Водяновой за 2019 год - ФОТО

Российская супермодель - настоящий пример для мотивации. Воспитывая пятерых детей, занимаясь благотворительностью и участвуя во всех главных модных показах, Наталья успевает следить за собой и неизменно прекрасно выглядеть. Образы супермодели отличаются женственностью и нежностью, при этом Наталья не боится экспериментировать с модными трендами: довольно часто модель появляется в пиджаках "с мужского плеча", ugly shoes или куртках оверсайз, которые она умело комбинирует с изящными платьями мини. Но главное место в гардеробе Натальи Водяновой занимают элегантные платья и юбки, в которых модель всегда выглядит очень эффектно.

Bazaar.ru

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