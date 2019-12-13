30 лучших образов Натальи Водяновой за 2019 год - ФОТО

Российская супермодель - настоящий пример для мотивации. Воспитывая пятерых детей, занимаясь благотворительностью и участвуя во всех главных модных показах, Наталья успевает следить за собой и неизменно прекрасно выглядеть. Образы супермодели отличаются женственностью и нежностью, при этом Наталья не боится экспериментировать с модными трендами: довольно часто модель появляется в пиджаках "с мужского плеча", ugly shoes или куртках оверсайз, которые она умело комбинирует с изящными платьями мини. Но главное место в гардеробе Натальи Водяновой занимают элегантные платья и юбки, в которых модель всегда выглядит очень эффектно.

Bazaar.ru

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