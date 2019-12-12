Безупречный розовый костюм Шарлиз Терон - ФОТО

Розовый считается самым женственным, мягким и нежным, однако актрисе Шарлиз Терон удалось придать ему маскулинности - все благодаря сочетанию костюма цвета жвачки с черной строгой рубашкой. Неожиданный союз этих оттенков подчеркнул бунтарский характер знаменитости, которая минувшим вечером появилась на вручении премии Women in Entertainment (и, к слову, стала ее обладательницей за роль в фильме Bombshell). Ультрамодный образ Шарлиз дополнили только лишь черные лодочки и минималистичные украшения - ничего лишнего!

Elle.ru

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