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10 признаков, что вы много врете

12 декабря 2019 12:00

Безупречный розовый костюм Шарлиз Терон - ФОТО

Розовый считается самым женственным, мягким и нежным, однако актрисе Шарлиз Терон удалось придать ему маскулинности - все благодаря сочетанию костюма цвета жвачки с черной строгой рубашкой. Неожиданный союз этих оттенков подчеркнул бунтарский характер знаменитости, которая минувшим вечером появилась на вручении премии Women in Entertainment (и, к слову, стала ее обладательницей за роль в фильме Bombshell). Ультрамодный образ Шарлиз дополнили только лишь черные лодочки и минималистичные украшения - ничего лишнего!

Elle.ru

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