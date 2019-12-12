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12 декабря 2019 11:00

Что носить мужчинам зимой? - Мэттью Макконахи и Хью Грант в Лондоне - ФОТО

Холодное время года отнюдь не означает, что ближайшие несколько месяцев мы проведем в скучной одежде черного цвета. Причем это правило распространяется не только на женский гардероб, но и на мужской. Берите пример с Мэттью Макконахи и Хью Гранта: оба актера были замечены в Лондоне в отнюдь не скучной верхней одежде темных (но не черных) цветов.

Американский актер сделал ставку на зеленую палитру, появившись перед камерами в плюшевой шубе, такой же водолазке и солнцезащитных очках - все изумрудного цвета. Британец Хью Грант выбрал более сдержанные оттенки, однако скучный черный заменил глубоким синим - берите на заметку.

Elle.ru

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