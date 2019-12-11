11 декабря 2019

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24 лучших наряда Джиджи Хадид за 2019 год <span class="color_red">- ФОТО</span>

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24 лучших наряда Джиджи Хадид за 2019 год - ФОТО
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11 декабря 2019 12:30

24 лучших наряда Джиджи Хадид за 2019 год - ФОТО

2019 год подходит к концу - мы подводим итоги и вспоминаем лучшие наряды главных звездных красавиц. Первая на очереди - Джиджи Хадид. Уже не один год модель покоряет нас не только многочисленными фотосессиями и работами с крупнейшими брендами, но и своими выходами в свет. Оглядываясь назад, можно смело сказать, что фаворитами старшей Хадид в этом году стали небесно-голубой и нюдовые оттенки. Джиджи все чаще появляется на мероприятиях в женственных, элегантных нарядах, уступая откровенные образы своей младшей сестре Белле. Мы собрали 25 самых стильных образов Джиджи за 2019 год. Смотрим и вдохновляемся!

Вazaar.ru

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