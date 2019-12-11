24 лучших наряда Джиджи Хадид за 2019 год - ФОТО

2019 год подходит к концу - мы подводим итоги и вспоминаем лучшие наряды главных звездных красавиц. Первая на очереди - Джиджи Хадид. Уже не один год модель покоряет нас не только многочисленными фотосессиями и работами с крупнейшими брендами, но и своими выходами в свет. Оглядываясь назад, можно смело сказать, что фаворитами старшей Хадид в этом году стали небесно-голубой и нюдовые оттенки. Джиджи все чаще появляется на мероприятиях в женственных, элегантных нарядах, уступая откровенные образы своей младшей сестре Белле. Мы собрали 25 самых стильных образов Джиджи за 2019 год. Смотрим и вдохновляемся!

Вazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook