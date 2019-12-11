Топ-5 фэшн-секретов, как выглядеть статусно на корпоративе - ФОТО

Рассказываем с помощью каких Топ-5 фэшн-нюансов вам удастся выбрать на рабочую вечеринку идеальный образ, который не будет вам стоить всех денег мира, но точно поразит ваших коллег роскошеством и правильной вычурностью.

Благородные цвета

Если вы хотите на новогоднем корпоративе действительно блеснуть, то прежде всего сделайте ставку на аристократичный цвет. К таким мы причисляем классические белый и черный, а также глубокие тона изумрудного, рубинового и сапфирового. Если разобраться с подобной статусностью именно этих оттенков, то наши умозаключения уходят корнями в историю мировой цивилизации. Благородные оттенки драгоценных камней всегда оставались прерогативой королей и монархов, а потому они по умолчанию считаются "дорогими". Белый оттенок - всегда удачный выбор, ведь он будет к лицу абсолютно любой девушке, если правильно выбрать тон и дополнительные аксессуары. Черный - классика, которая получила свой статус еще в 20-х годах прошлого века благодаря Коко Шанель. Темный мистический оттенок - элегантность и верх грациозности, а потому и для новогоднего корпоратива в кругу сотрудников он сможет оправдать себя.

Правильные украшения

Вы будет удивлены и возможно даже захотите забросать нас помидорами и яйцами, но мы все-таки скажем свое веское мнение по поводу украшений - они совсем не обязательны. Советская нищенская жизнь вынуждает нас при выборе аксессуаров руководствоваться единственным правилом: чем больше - тем лучше. Нет, правда заключается в том, что грамотно подобранные, возможно даже минималистичные драгоценности, выглядят куда роскошнее, чем россыпи золота и массивные каменья на каждом пальчике. Вы можете сами убедиться, что порой красивой и скромной подвески достаточно для удачного аутфита, а серьги-пусеты в большинстве случаев смотрятся уместнее бюджетных шандельеров из масс-маркета.

Роскошная обувь

Обувь - долгосрочный материал, на который не жалко будет и потратиться. Вот только и это делать нужно с максимально холодным рассудком. Если хотите сделать выгодное вложение на долгие года, то обязательно выбирайте модель "лодочки". Оттенки могут быть абсолютно простыми и понятными, такими как черный, белый, бежевый, красный, коричневый, синий. Если же на новогоднем корпоративе вы хотите появиться во всем блеске, то можете себе позволить выбрать туфли, переливающиеся холодным серебряным светом, но ни в коем случае не золотым. И мы заклинаем вас не покупать обувь с уродским декором в виде стразов, бантиков, ремешком, камушек - подобные модели никогда не были актуальны, что бы вы там себе не думали.

Дорогие ткани

Если вы все еще считаете, что самым "дорогими" тканями считаются бархат, парча и кружево, то спешим вас разочаровать. Именно выбор этих материалов для вашего корпоративного образа может сыграть с вами злую шутку. Так вы рискуете не выглядеть дорого-богато, а лишь казаться таковой. Дело в том, что умозаключения о статусности подобных тканей уходят корнями глубоко в советское прошлое, когда шик, блеск и красота считались верхом стильной мысли. Сейчас же заявившись на празднование в переливающемся бархатном платье, вы рискуете стать главной "дешевкой" вечеринки. Если уж и выбираете именно эти "королевские" ткани, то убедитесь, что они сделаны из натурального, а не синтетического сырья.

Грамотный крой

Помните о том, что изящество в простоте. Вам не нужно пытаться из кожи вон вылезти, чтобы доказать себе и в первую очередь окружающим, что вы - красивая женщина. Дамская привлекательность кроется в безоговорочной уверенности в себе. Именно при таком раскладе женщина понимает, какие именно участки тела она готова оголить, а какие предпочитает разумно замаскировать. Не выбирайте платье с сумасшедшим кроем, ведь оно способно разве что обласкать эго дизайнера, который его придумал, а вот облагородить вас вряд ли. Забудьте о всяких мелких украшательствах, таких как бантики, буфы, рюши, глубокие декольте, а о том, чтобы соединять все это "богатство" в рамках одного платья даже и не думайте! Помните, если вы выбираете смелое мини, то убедитесь, что верх наглухо закрыт. Если же ваш приоритет - длина макси, то вы вполне можете себе позволить роскошное декольте.

Ivona.bigmir.net

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