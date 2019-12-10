Вдохновляемся: зимний образ Меган Фокс - ФОТО

Последнее время многодетную маму Меган Фокс можно чаще увидеть на шопинге или детской площадке, нежели светском рауте или в кино. Тем не менее, "самая сексуальная актриса на планете" не теряет хватки и выглядит сногсшибательно без макияжа и каблуков.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, в прохладный день на Голливудских холмах утепляется Меган стильно, выбирая классику жанра - длинное бежевое кашемировое пальто, которое она сочетает с серой шапкой и широкими солнечными очками. Правда, в таком образе вы скорее привлечете внимание, чем останетесь инкогнито.

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