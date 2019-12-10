Модный лайфхак для будущих мам от Эшли Грэм

Эшли Грэм вот-вот станет мамой, но регулярно совершает публичные выходы и выглядит при этом просто потрясающе. Модель подбирает наряды, которые визуально скрывают ее заметно округлившийся живот.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, недавно на шоу Джимми Фэллона она пришла в облегающем платье макси на бретелях. Казалось бы, такой фасон наоборот подчеркнет изменения фигуры, однако темный цвет и крупный цветочный принт сделали живот менее заметным. Кроме того, основной акцент пришелся на откровенное декольте и разрез на бедре, а также яркий макияж с алой помадой.

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