10 декабря 2019

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Модный лайфхак для будущих мам от Эшли Грэм

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10 декабря 2019 15:00

Модный лайфхак для будущих мам от Эшли Грэм

Эшли Грэм вот-вот станет мамой, но регулярно совершает публичные выходы и выглядит при этом просто потрясающе. Модель подбирает наряды, которые визуально скрывают ее заметно округлившийся живот.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, недавно на шоу Джимми Фэллона она пришла в облегающем платье макси на бретелях. Казалось бы, такой фасон наоборот подчеркнет изменения фигуры, однако темный цвет и крупный цветочный принт сделали живот менее заметным. Кроме того, основной акцент пришелся на откровенное декольте и разрез на бедре, а также яркий макияж с алой помадой.

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