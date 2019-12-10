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Вареники в форме гюрзы - Зимний рецепт от Или Мамедовой - ФОТО
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Секреты красоты нового поколения француженок - ФОТО

10 декабря 2019 11:30

17 идей для праздничного маникюра - ФОТО

Доподлинно известно: чтобы попасть на маникюр в конце декабря, записаться в салон нужно уже сейчас. При записи не забудьте уточнить, что простым покрытием не обойтись. Когда, если не на Новый год, можно поэкспериментировать с дизайном! Мы упростили задачу и собрали 17 лучших вариантов маникюра, с которым вы будете сиять на любой вечеринке.

Первое, с чем ассоциируется праздничный маникюр, - это блестки. В виде звезд, страз, крупного или мелкого глиттера - неважно. Главное, чтобы блестело. Поклонникам минимализма по душе придется однотонное золотое, серебристое или перламутровое покрытие. Попробуйте необычный маникюр с обрамлением из стразов по всему периметру ногтя - такой маникюр преобразит любое маленькое черное платье.

Bazaar.ru

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