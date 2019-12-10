Топ-7 необычных стеганых курток на зиму 2020 - ФОТО

Вот 7 моделей пуховиков на зиму 2019/20, которые помогут вам выглядеть модно.

Металлик

Если вы искренне восхищаетесь покорителями космоса и вообще чувствуете некий магнетизм в увлеченности ракетами, внеземными пространствами и звездами, то проявите свои чувства с помощью стильного пуховика оттенка металлик. Даже, если к Юрию Гагарину и Нилу Армстронгу вы питаете более чем прохладные чувства, никогда не поздно изменить своему привычному выбору. Куртка с металлическим отливом сможет преобразить любой монохромный лук и станет отличным дополнением лука в стиле спортшик или кэжуал.

Военный нюанс

Не станем отрицать, что камуфляж несколько приуныл в последних сезонах, но тема милитари все еще остается одним из главных источников вдохновения многих модных домов. Если вы чувствуете в себе силы носить вещь с мощной энергетикой, то рекомендуем присмотреться к длинному и невероятно теплому пуховику военного окраса. Несомненным преимуществом вашего выбора в пользу подобной модели станет его необычная расцветка: привычный хаки здесь удивительно замещается ультрамодным классическим синим - оттенком 2020 года.

Вельвет

Кожа, принт "клетка" и эко-материалы в этом сезоне несколько подвинул вельвет, который всегда оставался одним из трендов зимней одежды. Вот только для холодного сезона 2019/20 мы рекомендуем вам все-таки выбрать вариант стеганой куртки, сделанный из бархатного материала. Во-первых, подобные модели смотрятся не слишком дерзко, но однозначно стильно, а во-вторых, светлые оттенки вельвета способны значительно омолодить вас - лицо сразу станет выглядеть намного свежее и здоровее.

Под кожу

Зимой 2019/20 именно кожа играет одну из главных (если не самую важную) роль в актуальных фэшн-тенденциях. Конечно, в прохладную погоду носить ультрастильные плащи в эстетике постапокалипсиса вряд ли удастся, но вам никто не мешает применить тенденцию в разрезе "пуховой" моды. Если вы пока не готовы к ошеломительным экспериментам, то выберите модель черного оттенка. Такая куртка будет здорово смотреться с характерными вещами в стилистике панк-рока.

Плюш

В данном случае мы рекомендуем вам все-таки погнаться за двумя зайцами и зимой 2019/20 поймать обоих. Куртка из плюшевого материала отличается повышенным уровнем комфорта благодаря своей нежной, мягкой и очень уютной текстуре. Будьте уверены, подобных моделей вы встретите не слишком много на улицах ваших городов, ведь совместить тренд на плюш и укороченный пуховик-оверсайз мало кто догадается - будьте на шаг впереди.

Клетка

Ну и, конечно, мы не смогли обойти внимание один из самых популярных и стильных трендов зимы 2019/20 - клетчатый принт. Если вы чувствуете, что осенью этого года не в полной мере выразили весь потенциал необычной расцветки, то можете восполнить пробелы уже зимой. Черно-белая мелкая клетка в компании с укороченным пуховиком будет выглядеть на удивление элегантно и очень нетипично. Идеальный вариант, если вам и выделиться хочется, но и к радикальным изменениям стиля вы пока не готовы.

Светоотражающий

Самый смелый и необычный вариант стильного пуховика на зиму 2019/20 мы оставили напоследок. Если вы чувствуете, что внутри вас сидит настоящая бунтарка, то пора выпустить ее наконец наружу. Легче всего это сделать с помощью одежды, а именно - яркого пуховика из светоотражающего материала. Утепленные кроссовки, грубые ботинки, джинсы или теплые брюки - сочетайте такой верх с лаконичными, но дерзкими вещами. И не бойтесь осуждения окружающих: вряд ли они в курсе, что такой материал - настоящий хит сезона.

Ivona.bigmir.net

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook