9 декабря 2019

отправить статью
Модные приемы для зимы, которыми пользуются героини street style <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:30

  • 132
Модные приемы для зимы, которыми пользуются героини street style - ФОТО
Как Меган Маркл восстанавливает фигуру после родов? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

11:00

  • 154
Как Меган Маркл восстанавливает фигуру после родов? - ФОТО
6 способов создавать хорошую карму каждый день

Отношения

10:30

  • 195
6 способов создавать хорошую карму каждый день

9 декабря 2019 11:30

Модные приемы для зимы, которыми пользуются героини street style - ФОТО

Когда на улице холодает, приходится идти на уловки, чтобы продолжать выглядеть стильно при минусовой температуре. И у героинь уличной моды есть чему поучиться: они лучше всех умеют одеваться со вкусом на Неделях моды даже тогда, когда за окном мороз и ледяной ветер. Многослойность - их главный конек. Почему бы дополнительно не утеплить пуховик с помощью джинсовой куртки или блейзер - за счет худи? А для того чтобы такой наряд не выглядел слишком массивно, наденьте брюки-бананы и ботильоны-чулки на невысокой шпильке. Еще один практичный и красивый ход - игра текстур. Попробуйте либо облачиться в однотонные вязаные вещи из шерсти или кашемира (дополните высокими сапогами в тон), либо играйте на фактурах кожи, замши и мохера, оставаясь в рамках одной и той же цветовой гаммы. Жилет (дутый, утилитарный, мужской) - отличная вещь для зимы. Наслаивайте его поверх водолазки, блейзера, худи. А теплый однотонный свитер в рубчик носите вместо шарфа: такой будет хорошо сочетаться с дубленкой. Шуба продолжает оставаться самым трендовым видом верхней одежды. Выберите не менее теплый искусственный мех и светлые оттенки.

Bazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 136

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 декабря 15:30

  • 526
Показ Chanel Métiers d'Art в деталях - ФОТО

Мода

5 декабря 18:00

  • 1 857
Топ-6 главных платьев на эту зиму - ФОТО

Мода

4 декабря 12:30

  • 443
Лучшая альтернатива джинсам - Вельветовые брюки в стиле 70-х - ФОТО